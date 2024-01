Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim/Schönau: Aufgrund Unachtsamkeit in Gegenverkehr geraten

Mannheim (ots)

Am Freitagvormittag, gegen 09.15 Uhr, befuhr eine 79-jährige Hyundai-Fahrerin die Lilienthalstraße und bog im weiteren Verlauf nach rechts in die Sonderburger Straße ab. Hier geriet sie wohl aus Unachtsamkeit in den Gegenverkehr und kollidierte mit dem entgegenkommenden Seat einer 73-Jährigen. Während die Seat-Fahrerin unverletzt blieb zog sich die Unfallverursacherin leichte Verletzungen zu. Diese wurden in einer Mannheimer Klinik ambulant behandelt. An beiden Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von insgesamt 7000.- Euro. Da diese nicht mehr fahrbereit waren mussten sie abgeschleppt werden.

