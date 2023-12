Polizei Hagen

POL-HA: Ladendiebe verstecken teure Kleidung unter Jacken - 24-Jähriger festgenommen

Hagen-Mittelstadt (ots)

Am Montag, 18.12.2023, betraten ein 17- und ein 24-Jähriger gegen 18:40 Uhr ein Bekleidungsgeschäft in der Elberfelder Straße. Ein Detektiv beobachtete, wie sie hochwertige Sportbekleidung mit in eine Umkleidekabine nahmen. Anschließend gingen sie, offenbar mit voluminöserem Oberkörper, zum Ausgang. Als sie das Geschäft verlassen wollten, stoppte sie der Detektiv. Die beiden Diebe trugen unter ihren Jacken Markenkleidung im Wert von fast 400 Euro. Die hinzugerufene Polizei konnte durch technische Verfahren die Identität der Gauner feststellen. Den 24-Jährigen nahmen die Beamten aufgrund bestehender Haftgründe vorläufig fest. Gegen beide wurde ein Strafverfahren eröffnet. (hir)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell