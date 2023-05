POL-DN: 70-jähriger Pedelecfahrer gestürzt

Düren (ots) - Unbekannte versuchten in der Zeit von Freitag (26.05.2023) bis Montag (29.05.2023) in ein Einfamilienhaus einzubrechen. Die unbekannten Einbrecher versuchten hierfür die Terrassentür des Wohnhauses in der Binsfelder Straße aufzuhebeln. Vermutlich ließen die Täter aufgrund der Alarmanlage von ihrem Vorhaben ab. Zeugen, die in der Zeit von Freitag, 07:15 Uhr, bis Montag, 12:30 Uhr, etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten sich unter der 02421 ...

mehr