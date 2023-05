Polizei Düren

POL-DN: Diebstähle aus Pkw

Düren / Aldenhoven (ots)

Unbekannte schlugen am Montag (29.05.2023) die Seitenscheibe eines Pkw ein und entwendeten eine Geldbörse.

Die 67-jährige Geschädigte hatte ihr Auto gegen 12:30 Uhr auf einem Grünstreifen in der Nähe der Echtzer Grillhütte abgestellt. Nach einem Spaziergang um den See kehrte die Frau aus Düren gegen 15:30 Uhr zu ihrem Pkw zurück und entdeckte die eingeschlagenen Scheibe. Die Unbekannten hatten offensichtlich die im Fahrzeug zurückgelassene Handtasche der Dürenerin durchwühlt und waren so in den Besitz der Geldbörse gelangt.

Auch in Aldenhoven schlugen Diebe zu. Hier gingen sie einen Pkw an, der auf dem Parkplatz "Am alten Schulhof" abgestellt worden war. Die Besitzer des Fahrzeugs hatten dieses am Sonntag (28.05.2023) gegen 15:00 Uhr dort abgestellt. Am Montagmorgen (29.05.2023) stellten sie dann gegen 11:00 Uhr fest, dass Unbekannte die Seitenscheibe ihres Autos eingeschlagen und das Innere durchwühlt hatten. Die Diebe stahlen unter anderem eine Tasche und flüchteten anschließend unerkannt.

Zeugen, die Hinweise zu den Taten oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der 02421 949-6425 bei der Leitstelle der Polizei zu melden.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang noch einmal darauf hin, dass Sie, auch wenn Sie nur kurz parken, keinen Wertsachen im Wagen zurücklassen sollten. So liefern Sie Tätern keine Anreize.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell