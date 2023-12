POL-HA: Roadpol "Operation Alcohol & Drugs" - Hauptunfallursache Drogen und Alkohol im Straßenverkehr im Visier - Hagener Polizei überprüft bei Kontrollen am Wochenende rund 100 Fahrzeugführer

Hagen-Boele (ots) - Ein 36-jähriger in Hagen lebender Mann ist am Freitagabend (15.12.2023) ausgerastet und hat bei seiner späteren Behandlung in einem Krankenhaus zwei Pflegekräfte angegriffen. Gegen 17.45 Uhr erhielt eine Polizeistreife einen Einsatz in einem Mehrfamilienhaus in der Geschwister-Scholl-Straße. Der Melder gab an, dass eine Person Gegenstände vom Balkon werfe. Die Beamten trafen auf einen ...

mehr