Polizei Hagen

POL-HA: Mann rastet aus und greift im Krankenhaus Pflegepersonal an

Hagen-Boele (ots)

Ein 36-jähriger in Hagen lebender Mann ist am Freitagabend (15.12.2023) ausgerastet und hat bei seiner späteren Behandlung in einem Krankenhaus zwei Pflegekräfte angegriffen. Gegen 17.45 Uhr erhielt eine Polizeistreife einen Einsatz in einem Mehrfamilienhaus in der Geschwister-Scholl-Straße. Der Melder gab an, dass eine Person Gegenstände vom Balkon werfe. Die Beamten trafen auf einen hochaggressiven 36-jährigen Mann, welcher nach dem Öffnen der Wohnungstür immer wieder versuchte diese mit Gewalt zu schließen. Zu diesem Zeitpunkt war er mit Handschuhen und schweren Wanderschuhen bekleidet. Seine gesamte Wohnung hat der 36-Jährige stromlos geschaltet und die Sicherungen auf die Straße geworfen. Den Beamten gelang es den hochaggressiven Mann in seiner Wohnung zu überwältigen und zu fesseln. Dieser versuchte immer wieder in Richtung der Einsatzkräfte zuzubeißen und diese mit Kopfstößen zu verletzen. Da eine Grunderkrankung nicht auszuschließen war, wurde der sehr stark schwitzende 36-Jährige mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus in der Grünstraße gebracht. Während des polizeilich begleiteten Transports versuchte er immer wieder einen Polizisten zu treten und Kopfstöße durchzuführen. Bei seiner späteren Untersuchung im Krankenhaus griff er das Handgelenk einer Pflegefachfrau und drückte so stark zu, dass diese sich leicht verletzte. Im weiteren Verlauf versuchte der Mann erneut die Polizeikräfte massiv anzugreifen und trat um sich. Zudem versuchte er eine weitere Plegefachkraft zu beißen. Diese verblieb glücklicherweise unverletzt. Das Ordnungsamt der Stadt Hagen wurde im Hinblick auf eine Unterbringung des Mannes in einer psychiatrischen Einrichtung informiert. Gegen den 36-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Kripo hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. (sch)

