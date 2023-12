Polizei Hagen

POL-HA: Maskierter 20-Jähriger wird in der Hagener Innenstadt in Gewahrsam genommen

Hagen-Mitte (ots)

Ein maskierter Mann ist am Sonntagabend (17.12.2023) im Hagener Innenstadtbereich durch eine Polizeistreife in Gewahrsam genommen worden. Der polizeibekannte 20-Jährige hielt sich gegen 19.40 Uhr im Bereich der Bushaltestelle Sparkassen-Karree auf und trug auf dem Kopf eine Art Sturmmaske. Da dem Mann gegen 18.10 Uhr bereits untersagt worden ist, im innerstädtischen Bereich und insbesondere auf dem Weihnachtsmarkt die Maske zu tragen, wurde er erneut kontrolliert. Hierbei verhielt er sich gegenüber den Beamten sehr unkooperativ und bezeichnete die Kontrolle als lächerlich. Einer Aufforderung die Maske abzulegen kam der 20-Jährige nicht nach. Zudem versuchte er sich der Kontrolle zu entziehen. Er wurde daraufhin in Gewahrsam genommen. Die Maske des 20-Jährigen stellten die Beamten sicher. (sch).

