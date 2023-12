Polizei Hagen

POL-HA: Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen - Wer kennt diese Person?

Menden (ots)

Bereits am 15.10.2023, gegen 05:00 Uhr, besprühte der unbekannte Tatverdächtige mittels Graffiti eine Außenwand des Königreichssaals der Zeugen Jehova Menden. Es wurden Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen angebracht. Des Weiteren wurden ebenfalls szenetypische Symbole, welche als Bedrohung gewertet werden, aufgesprüht. Der unbekannte Tatverdächtige konnte mittels Videoüberwachung aufgezeichnet werden. Jetzt liegt der Kripo ein Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung vor. Wer kann Angaben zum Tatverdächtigen auf den Bildern machen? Liegen Erkenntnisse zur Organisation "O9A" / "Order of Nine Angels" vor, welche für die Kriminalpolizei sachdienlich wären?

Hinweise werden unter 02331 986 2066 entgegengenommen. (hir)

Hier der Link zu den Fahndungsbildern: https://polizei.nrw/fahndung/122485

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell