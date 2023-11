POL-BOR: Abschlussmeldung - Schwerer Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 70

Gescher (ots) - Tatort: Gescher, Fabrikstraße; Tatzeit: 29.11.2023, 03.45 Uhr; Über ein Dach in einen Discounter eingedrungen sind Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch an der Fabrikstraße in Gescher. Gegen 03.45 Uhr schnitten die Täter in das Dach ein Loch und stiegen in das Innere des Marktes ein. Nach derzeitigem Ermittlungsstand stahlen die Diebe Zigaretten. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo ...

