POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Fußgänger bei Verkehrsunfall in Delmenhorst tödlich verletzt +++ Pkw flüchtet vom Unfallort +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots) - Am Samstag im Zeitraum von 17.30 Uhr bis 19.30 Uhr, kam es in der Waldstraßen in Dünsen zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Unbekannte Täter nutzten die Abwesenheit der Bewohner und drangen gewaltsam in das Haus ein. Hier durchsuchten sie die Räumlichkeiten und entwendeten Diebesgut in bislang unbekannter Höhe. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Wildeshausen, Tel.: 04431-9410, entgegen. ...

