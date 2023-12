Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo - Trunkenheit im Straßenverkehr

Lippe (ots)

Am frühen Sonntagmorgen dem, 10.12.2023, gegen 02:40 Uhr, fiel einer Streifenwagenbesatzung in Lemgo ein Fahrzeug auf, welches die Hamelner Straße in Fahrtrichtung Dörentrup in Schlangenlinien befuhr. In der sich anschließenden Überprüfung des Fahrzeugführers wurde festgestellt, dass dieser offensichtlich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet. Ein Strafverfahren gegen den Fahrzeugführer wurde eingeleitet. Der Führerschein wurde beschlagnahmt.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell