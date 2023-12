Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Schönemark - Pedelec-Fahrer bei Unfall verletzt

Lippe (ots)

Am Samstagmittag, dem 09.12.2023, kam es in der Wilberger Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pedelec und einem Pkw. Ein 82-Jähriger Detmolder befuhr gegen 13:55 Uhr mit seinem Pedelec die Wilberger Straße in Richtung Remmighausen. Eine 56-Jährige Detmolderin bog mit ihrem Pkw von der Straße "Lenstruper Weg" nach rechts auf die Wilberger Straße ein. Die 56-Jährige Pkw-Fahrerin befuhr die Wilberger Straße einige Meter bevor sie gegen das Hinterrad des vor ihr in gleicher Richtung fahrenden Pedelec-Fahrers stieß. Durch den Anstoß verlor der 82-Jährige die Kontrolle über sein Pedelec und stürzte. Durch den Sturz verletzte sich der 82-Jährige. Er wurde mittels Rettungswagen in das nächstgelegene Klinikum zugeführt. Zeugen werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat in Detmold, Tel. 05231-6090, zu melden.

