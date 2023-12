Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo - Verkehrsunfall mit Flucht, Polizei sucht Unfallbeteiligten

Lippe (ots)

Am Freitragabend touchierte ein 77-jähriger Dörentruper beim Ausparken in der Straße Rembken ein geparktes Fahrzeug und entfernte sich von der Unfallörtlichkeit ohne seine Daten zu hinterlassen oder eine Schadensregulierung eingeleitet zu haben. Etwa vier Stunden später gab der Dörentruper sich als Unfallverursacher zu erkennen. Das beschädigte Fahrzeug befand sich jedoch nicht mehr an der Unfallörtlichkeit. Daten zu dem beschädigten Fahrzeug konnten bislang nicht festgestellt werden. Das unbekannte Fahrzeug ist gegebenenfalls an der rechten Fahrzeugseite beschädigt. Der Unfallbeteiligte des geparkten Fahrzeuges sowie Zeugen werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat in Detmold, Tel. 05231-6090, zu melden.

