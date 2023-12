Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Verkehrsunfall auf dem Fußgängerüberweg

Lippe (ots)

Am Samstagabend, dem 09.12.2023, kam es in der Detmolder Innenstadt in Höhe des Theaters zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fußgänger. Ein 18-jähriger Horn-Bad Meinberger befuhr mit seinem Pkw VW Golf gegen 17:56 Uhr die Straße Theaterplatz in Fahrtrichtung Paulinenstraße. An der Einmündung Bismarckstraße / Doktorweg / Theaterplatz übersah er einen auf dem Fußgängerüberweg befindlichen 72-jährigen Fußgänger. Auf dem Fußgängerüberweg kommt es zum Zusammenstoß zwischen Pkw und dem Fußgänger, durch welchen der Fußgänger stürzte und sich verletzte. Er wurde mittels eines Krankenwagens dem nächstgelegenen Klinikum zugeführt. Zeugen werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat in Detmold, Tel. 05231-6090, zu melden.

