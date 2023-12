POL-MA: Mannheim: Fußgänger missachtet Rotlicht und wird beim anschließenden Unfall schwer verletzt

Mannheim (ots) - 1. Am Montag kam es gegen 18 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Beethovenstraße in Oftersheim. Zwei bislang unbekannte Männer gelangten über ein aufgebrochenes Kellerfenster ins Haus und begaben sich in das Obergeschoss des Anwesens. Die über 90-jährige Bewohnerin, welche zu ...

mehr