POL-MA: Mannheim: Zwei 21-Jährige wegen des Verdachts des versuchten Totschlages festgenommen und auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim in Untersuchungshaft

Mannheim (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Polizeipräsidiums Mannheim

Nachdem in der Nacht von Samstag, den 29. April 2023, auf Sonntag, den 30. April 2023, ein 19-Jähriger gegen 02 Uhr zwischen N5 und N6 in Mannheim durch mehrere Stiche im Bereich des Oberkörpers schwer verletzt wurde (siehe Pressemitteilung vom Mai 2023 http://presseportal.de/blaulicht/pm/14915/5499537), konnten das Dezernat 9.1 der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Mannheim und die Staatsanwaltschaft Mannheim mehrere Tatverdächtige ermitteln und bislang zwei von ihnen festnehmen, die sich nunmehr in Untersuchungshaft befinden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll eine mindestens sechsköpfige junge Personengruppe zunächst in einen verbalen Streit mit dem 19-jährigen Geschädigten geraten sein. Als sich dieser zu einer körperlichen Auseinandersetzung entwickelte, sei der 19-Jährige durch ein Mitglied der Gruppe zu Boden gebracht worden. Einer der Tatverdächtigen, der zur Tatzeit noch 20 Jahre alt war, soll dann mehrfach, vermutlich mit einem Messer, auf den Oberkörper des Jugendlichen eingestochen haben. Der weitere, zur Tatzeit ebenfalls noch 20-jährige Tatverdächtige sowie mindesten zwei weitere Mitglieder der Gruppe sollen währenddessen auf den am Boden liegenden 19-Jährigen eingetreten und eingeschlagen haben. Durch den Angriff wurde der 19-Jährige lebensgefährlich verletzt. Erst als zwei Bekannte des 19-Jährigen auf den Angriff aufmerksam wurden und zu Hilfe eilten, sollen die Männer von dem Geschädigten abgelassen haben und flüchteten vorerst unerkannt. Der 19-Jährige wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht und musste notoperiert werden.

Die intensiv geführten Ermittlungen sowie die Auswertung der gesicherten Spuren begründen mittlerweile einen dringenden Tatverdacht gegen die zwei nunmehr 21-Jährigen sowie einen 23-Jährigen und seinen 19-jährigen Bruder. Gegen sie konnten Untersuchungshaftbefehle erwirkt werden.

Die zwei 21-Jährigen konnten am Mittwoch, dem 29. November 2023, durch die Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Mannheim und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz in Ludwigshafen festgenommen werden. Sie wurden am selben Tag dem zuständigen Ermittlungsrichter am Amtsgericht Mannheim vorgeführt, der die bereits bestehenden Haftbefehle u.a. wegen gemeinschaftlich versuchten Totschlages eröffnete und in Vollzug setzte. Anschließend wurden beide Tatverdächtige in unterschiedliche Justizvollzugsanstalten gebracht.

Der 23- Jährige und sein 19-jähriger Bruder werden derweil mit vom Amtsgericht Mannheim erlassenen Haftbefehlen gesucht. Den Ermittlungen zufolge sollen sich beide unmittelbar nach der Tat ins Ausland abgesetzt haben.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Dezernats 9.1 der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Mannheim - insbesondere zu den weiteren Tätern - dauern weiter an.

