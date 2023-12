Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neulußheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte versuchen in Discounter einzubrechen - Polizei sucht Zeugen

Neulußheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch schlug um kurz nach Mitternacht eine bislang unbekannte Täterschaft mit einem Nothammer die Fensterscheibe eines Discounters in der Bahnhofstraße ein. Durch den Hieb ging das Glas des knapp 60 x 60 cm großen Fensters zu Bruch, was einen Alarm auslöste. Davon aufgeschreckt flüchtete die Täterschaft vom Tatort, noch bevor sie in das Gebäude eindringen konnte. Dabei ließen sie ihr Einbruchswerkzeug zurück. Das Polizeirevier Hockenheim übernahm die weiteren Ermittlungen hinsichtlich des Einbruchsversuchs.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Hockenheim unter der Telefonnummer 06205-2860-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell