Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Frau (58) nach Kollision auf der Kreisstraße (K) 214 lebensgefährlich verletzt

Hannover (ots)

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Baum ist am Donnerstagnachmittag, 23.03.2023, eine 58-jährige Frau in ihrem Auto eingeklemmt und lebensgefährlich verletzt worden. Neben Polizei und Feuerwehr war auch ein Rettungshubschrauber an der Unfallstelle eingesetzt. Die Polizei sucht nach Zeugen des Unfalls.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover befuhr die Wennigserin gegen 16:15 Uhr mit ihrem Skoda Octavia die K214 in Richtung Eldagsen. Auf gerader Strecke kam sie aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die 58-Jährige in ihrem Pkw eingeklemmt. Das Fahrzeug schleuderte zurück auf die Straße. Einsatzkräften der Feuerwehr gelang es, die lebensgefährlich verletzte Frau aus dem Pkw zu befreien. Sie wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die K214 war unter anderem wegen der Landung eines Rettungshubschraubers bis 21:00 Uhr voll gesperrt. Die Schadenshöhe wird auf circa 23.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-1888 zu melden. /aw, nash

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell