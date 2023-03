POL-H: Nachtragsmeldung: Tatverdächtiger zu schwerer räuberischer Erpressung in Garbsen festgenommen

Hannover (ots) - Die Polizei Hannover hat Ermittlungen wegen des Verdachts der Vergewaltigung einer 19 Jahre alten Frau am Sonntag, 19.03.2023, in der Eilenriede aufgenommen. Zwei Männer sollen die Frau in dem Waldstück festgehalten und an ihr sexuelle Handlungen vorgenommen haben. Die Polizei sucht mögliche Zeugen, unter anderem ein Pärchen, das im Tatzeitraum mit ...

mehr