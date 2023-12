POL-LIP: Lage - Verkehrsunfall mit Flucht, Verursacher ermittelt

Lippe (ots) - Am Samstagabend, dem 09.12.2023, kam es in der Detmolder Innenstadt in Höhe des Theaters zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fußgänger. Ein 18-jähriger Horn-Bad Meinberger befuhr mit seinem Pkw VW Golf gegen 17:56 Uhr die Straße Theaterplatz in Fahrtrichtung Paulinenstraße. An der Einmündung Bismarckstraße / Doktorweg / Theaterplatz übersah er einen auf dem Fußgängerüberweg ...

