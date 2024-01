Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: Zeugenaufruf nach Unfallflucht.

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag, den 18.01.2024 bis Freitag, den 19.01.2024 beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer einen VW Geländewagen, welcher in der Straße Am Linkbrunnen in Eberbach geparkt war und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 2000 Euro.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Eberbach unter der Rufnummer 06271/92100 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell