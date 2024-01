Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis: Raub vor Lebensmittelmarkt - Zeugen gesucht

Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstag, in der Zeit zwischen 20:00 Uhr und 21:35 Uhr, verabredeten sich ein 15-Jähriger und ein 16-Jähriger vor einem Lebensmittelmarkt in der Güterbahnhofstraße. Unmittelbar vor dem Eingangsbereich des Einkaufsgeschäfts erschienen plötzlich zwei bisher unbekannte und maskierte Täter, wobei einer der Täter den 15-Jährigen mit Tritten und Schlägen traktierte. Hierdruch wurde der 15-Jährige leicht verletzt. Während dessen entwendete der Unbekannte aus der Hosentasche des 15-Jährigen einen Bargeldbetrag im niedrigen dreistelligen Bereich. Der 16-Jährige flüchtete in den Lebensmittelmarkt, wo er durch den anderen unbekannten Täter bis in den Kassenbereich verfolgt wurde. Dort entriss der Unbekannte dem 16-Jährigen eine Tüte mit Kleidung. Anschließend flüchteten beide Täter in Richtung Bahnhof Neckargemünd.

Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, welche Hinweise zu den beiden Tätern geben können, sich unter der Tel.: 0621/174-4444 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell