Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: LKW beschädigt Verkehrsschild vor Krankenhaus

Heidelberg (ots)

Am Donnerstag um kurz nach 10 Uhr beobachtete ein Zeuge eine Verkehrsunfallflucht in der Straße Im Neuenheimer Feld. Demnach stieß ein bislang Unbekannter mit seinem LKW gegen ein am Fahrbahnrand befindliches Verkehrszeichen in der Einfahrt eines Krankenhauses. Im Anschluss verließ der LKW-Fahrer die Unfallörtlichkeit, ohne seiner Feststellungspflicht als Unfallverursacher nachzukommen. Der Schaden beläuft sich auf schätzungsweise 1.500 bis 2.000 Euro. Das Polizeirevier Heidelberg-Nord leitete die Ermittlungen wegen einer Verkehrsunfallflucht ein.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell