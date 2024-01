POL-MA: Mannheim: Größerer Polizeieinsatz nach Bedrohungslage - PM Nr. 1

Sinsheim (ots) - Am Donnerstag um 12:35 Uhr kam es in der Burggasse zu einem Parkverstoß, welcher durch einen Mitarbeiter des Gemeindevollzugsdienstes geahndet werden sollte. Der betroffene 30-jährige Verantwortliche des abgestellten Fahrzeuges war jedoch dabei, seine Mittagspause in dem ordnungswidrig ...

mehr