POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Tätlicher Angriff auf Gemeindevollzugsbeamten - Zeugenaufruf

Sinsheim (ots)

Am Donnerstag um 12:35 Uhr kam es in der Burggasse zu einem Parkverstoß, welcher durch einen Mitarbeiter des Gemeindevollzugsdienstes geahndet werden sollte. Der betroffene 30-jährige Verantwortliche des abgestellten Fahrzeuges war jedoch dabei, seine Mittagspause in dem ordnungswidrig abgestellten Fahrzeug zu vollziehen. Der Gemeindevollzugsbeamte wies den 30-Jährigen auf sein Fehlverhalten hin und bat ihn, wegzufahren. Dem kam der 30-Jährige jedoch nicht nach, weshalb der Gemeindemitarbeiter begann, einen Strafzettel auszufüllen. Dem 30-Jährigen passte die Arbeitsweise des Vollzugsbeamten offensichtlich nicht. Er stieg aus seinem Fahrzeug aus und stieß den Vollzugsbeamten nach hinten, woraufhin dieser wiederum einen Schritt nach hinten machen musste, um sein Gleichgewicht nicht zu verlieren. Nachdem ein Passant schlichtend eingriff, setzte sich der 30-Jährige in sein Fahrzeug und fuhr davon. Das Polizeirevier Sinsheim hat die Ermittlungen eingeleitet. Zeugen die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr.: 07261/6900 beim Polizeirevier Sinsheim zu melden.

