POL-MA: Gem. Schwetzingen (Rhein-Neckar-Kreis) Bundesstraße 535/B36: Autokran rutscht in Schutzplanke - Aufwendige Bergungsarbeiten

Schwetzingen (ots) - Aufgrund eines gemeldeten Zimmerbrandes sind zurzeit die Feuerwehr, der Rettungsdienst und die Polizei in der Berliner Straße in Schwetzingen im Einsatz. Ersten Erkenntnissen nach ist der Brand in einem Mehrfamilienhaus in einem der oberen Stockwerke ausgebrochen. Über das genaue Ausmaß kann ...

mehr