Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen (Rhein-Neckar-Kreis): Feuerwehr aufgrund eines Zimmerbrandes im Einsatz; PM Nr. 2

Schwetzingen (ots)

Kurz nach 20 Uhr am Donnerstagabend informierten Anwohner die Polizei und die Rettungsleitstelle über einen Brand in einer Wohnung der Berliner Straße. Bei Eintreffen der Rettungskräfte und der Polizei konnte die betreffende Wohnung im 2. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses lokalisiert werden. Hier war es offensichtlich in der Küche zu einem Brand gekommen, welcher mutmaßlich im Bereich des Herdes entstand und anschließend auf die Kücheneinrichtung selbst übergegriffen hatte. Ein Bewohner der Wohnung konnte den Brand noch rechtzeitig selbst löschen, so dass die Feuerwehr Schwetzingen lediglich im Rahmen der Nachlöscharbeiten tätig werden musste. Die restlichen Bewohner des Mehrfamilienhauses konnten ebenso wie die vierköpfige betroffene Familie das Wohnhaus verlassen. Da aufgrund des Brandes die Wohnung zurzeit nicht mehr bewohnbar ist, wurde durch die Stadt Schwetzingen eine Notunterbringung für die Familie organisiert. Der restlichen Bewohner konnten wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Wie es zu der Brandentwicklung kam, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen des Polizeireviers Schwetzingen. Der Sachschaden wird auf ca. 10.000 EUR geschätzt.

Die Feuerwehr Schwetzingen war insgesamt mit vier Fahrzeugen und 17 Feuerwehrkräften vor Ort. Verständigte RTW mussten glücklicherweise nicht eingreifen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell