Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: B 39 - Mühlhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Frontalzusammenstoß; Einsatz von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst, PM Nr. 2

B 39 - Mühlhausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Heute Vormittag gegen 10:50 Uhr ereignete sich auf der B 39 Wiesloch - Heilbronn zwischen der Ausfahrt BAB 6, Wiesloch/Rauenberg und Mühlhausen ein Unfall zwischen einem 45-jährigen Opel-Fahrer und einem 28-jährigen Skoda-Fahrer. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 45-Jährige die B 39 von Rauenberg kommend in Fahrtrichtung Östringen. Kurz vor der Abfahrt auf die L 546 verlor der 45-Jährige womöglich aufgrund der Witterungsverhältnisse die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr in der Folge auf die Gegenfahrbahn. Dem entgegenkommenden Skoda-Fahrer gelang es nicht mehr rechtzeitig auszuweichen, weshalb er frontal in die Beifahrertür des 45-jährigen Opel-Fahrers fuhr. Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Fahrzeuge in die Leitplanke abgewiesen. Der 45-Jährige sowie ein 5-jähriges Kind, das sich ebenfalls im Fahrzeug befand, wurden leicht verletzt. Ebenso zog sich der 28-Jährige leichte Verletzungen zu. Durch den Rettungsdienst wurden die Verletzten in Krankenhäuser gebracht. Der Gesamtschaden wird auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag geschätzt. Beide Unfallfahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Unfallaufnahme sowie die Bergungsarbeiten musste die Fahrbahn voll gesperrt werden und konnte gegen 13:15 Uhr wieder freigegeben werden.

