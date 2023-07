Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch: Warnung vor Telefonbetrug +++ Taten in Delmenhorst und Ganderkesee

Delmenhorst (ots)

Am Sonntag, 30. Juli 2023, ist es in Delmenhorst und Ganderkesee zu vollendeten Betrugstaten gekommen. Geschädigt wurden zwei ältere Frauen. Die Polizei bittet um die wiederholte Warnung von Angehörigen.

Beide Frauen erhielten Anrufe von angeblichen Polizeibeamten, die ihnen die Geschichte erzählten, dass Einbrecher in der Nähe unterwegs seien und Wertgegenstände in Sicherheit gebracht werden müssten. Beide folgten der Aufforderung, wonach sie die Wertsachen vor die Haustür legen sollten.

Die Tat in Delmenhorst ereignete sich in der Dwostraße, Höhe Stedinger Straße. Hier ging der Anruf bei der Frau gegen 14:30 Uhr ein. Die Abholung der Wertsachen erfolgte gegen 17:00 Uhr. Angaben zu Verdächtigen waren nicht möglich. In Ganderkesee-Bookholzberg ist eine Frau aus der Nelkenstraße das Opfer von Betrügern geworden. Sie erhielt gegen 18:30 Uhr einen ungefähr dreistündigen Anruf, die Abholung der Wertsachen erfolgte zwischen 22:00 und 23:00 Uhr. Hier wurde ein

- kleiner Mann (160 - 170 cm) - mit vollem Haar

gesehen. In beiden Fällen entstanden Schäden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Wer weitere Angaben zu verdächtigen Personen machen kann, wird gebeten, sich unter 04221/1559-0 oder 04431/941-0 an die Polizei zu wenden.

Zudem bittet die Polizei darum, gerade ältere Mitmenschen wiederholt vor Betrug zu warnen. Die Hinweise der Polizei:

- Seien Sie misstrauisch - Beenden Sie das Gespräch - Die echte Polizei ruft nicht mit der Nummer 110 an - Die echte Polizei fragt nicht nach Wertgegenständen - Die echte Polizei nimmt keine Wertgegenstände oder Geld in Verwahrung - Die echte Polizei fordert keine Kautionen - Werden Sie hellhörig bei Geldforderungen von Polizeibeamten oder Angehörigen - Geben Sie keine Auskünfte zu Vermögensverhältnissen - Nehmen Sie Kontakt zu Angehörigen auf - Nehmen Sie Kontakt zur 'richtigen' Polizei auf - Legen Sie einen Zettel mit der Erreichbarkeit der örtlichen Polizei neben das Telefon - Vertrauen Sie sich den Mitarbeitenden in der Bank an - Übergeben oder überweisen Sie auf gar keinen Fall Geld

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell