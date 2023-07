Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Alkoholisierte Pkw-Fahrer im Stadtgebiet

Delmenhorst (ots)

Zwei erheblich alkoholisierte Männer wurden in Delmenhorst am Steuer von Kraftfahrzeugen gestoppt.

Am frühen Sonntag, 30. Juli 2023, gegen 06:20 Uhr, wurden Zeugen auf einen offensichtlich betrunkenen Mann aufmerksam, der in einer Tankstelle in der Oldenburger Tankstelle alkoholische Getränke kaufte und mit einem Pkw in Richtung Ganderkesee wegfuhr. Die Zeugen verständigten die Polizei und folgten dem Pkw. Die Kontrolle des 60-jährigen Fahrers erfolgte im Fahrener Weg. Der Mann aus Ganderkesee wies einen Atemalkoholwert von 1,53 Promille auf.

Am Montag, 31. Juli 2023, 00:30 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizei Delmenhorst den Fahrer eines Kleintransporters, der die Thüringer Straße mit einer auffällig geringen Geschwindigkeit befuhr. Vom 40-Jährigen ging Alkoholgeruch aus. Ein vor Ort durchgeführter Test ergab einen Wert von 1,78 Promille.

Gegen beide Männer wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet. Ihnen mussten Blutproben entnommen werden.

