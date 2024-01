Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Diebstahl aus Fahrradkorb - Polizei sucht Zeugen

Heidelberg (ots)

Am Donnerstagabend gegen 20:30 Uhr entwendete eine bislang unbekannte Täterschaft in der Kurfürsten-Anlage in der Höhe eines Einkaufmarkts den Rucksack einer 51-Jährigen aus deren Fahrradkorb. Es entstand ein Diebstahlschaden in Höhe von schätzungsweise 180 Euro. Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte leitete die Ermittlungen wegen des Diebstahls ein.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei dem Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter der Telefonnummer 06221 1857-0 zu melden.

