Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 231019.4 Itzehoe: Kupferdieb entwischt auf frischer Tat

Itzehoe (ots)

Am Donnerstag (19.10.23) um 0:49 Uhr machte sich ein Kupferdieb an einem Geschäftshaus in der Viktoriastraße zu schaffen. Der Eigentümer bemerkte die Tat und rief die Polizei. Als Einsatzkräfte am Ort des Geschehens eintrafen, ergriff der unbekannte Täter die Flucht und rannte über den Hinterhof davon. Eine schwarze Sporttasche mit diversem Werkzeug ließ er zurück. Eine Absuche in unmittelbarem Umfeld verlief ergebnislos. Bei dem Täter handelte es sich um eine schlanke, männliche Person. Er war circa 20 Jahre alt und 1,75m groß. Zur Tatzeit trug er eine Jogginghose, Sneaker und eine helle Jacke mit reflektierenden Applikationen an der Kapuze. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt weitere sachdienliche Hinweise unter 04821-6020 entgegen.

