POL-IZ: 231019.1 Büsum: Mülltonnen in Brand gesetzt

Brunsbüttel (ots) - Am Dienstagvormittag hat eine unbekannte Person in Itzehoe ein parkendes Fahrzeug beschädigt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können. Im Zeitraum von 07.00 Uhr bis 11.00 Uhr suchte ein Unbekannter einen Nissan Micra in der Straße Vossbarg auf. Er schlug die Seitenscheibe der Beifahrerseite ein und verursachte dadurch einen Schaden in Höhe von etwa 300 Euro. ...

mehr