POL-BS: Fußballspiel im DFB-Pokal

Braunschweig (ots) - Braunschweig, Stöckheim, 09.08.2023, 12.00 Uhr Einem Stöckheimer wurden mehrere tausend Euro entwendet Am Mittwoch klingelte ein Mann an der Tür eines 92-jährigen Stöckheimers. Er gab an, dass er Dachdecker sei. Bei Arbeiten an einem der Nachbarhäuser seien ihm defekte Ziegel auf dem Dach des 92-Jährigen aufgefallen. Er bot an, die Ziegel zu richten. Der Stöckheimer ließ den vermeintlichen ...

mehr