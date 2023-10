Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 231019.2 Heide: Frau im Supermarkt bestohlen

Heide (ots)

Am Mittwochnachmittag hat ein Unbekannter die Kundin eines Supermarktes in Heide bestohlen. Der Täter erbeutete unter anderem ein Handy. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

In der Zeit von 15.00 Uhr bis 15.30 Uhr hielt sich die Geschädigte bei Lidl in der Schanzenstraße auf. In einen Einkaufskorb legte sie eine Kühltasche, die eine Handytasche mit Karten und Geld enthielt. An der Kasse stellte die Hamburgerin schließlich fest, dass das Smartphone samt Tasche weg war.

Eine verdächtige Person war der 74-Jährigen während des Einkaufens nicht aufgefallen.

Zeugen, die Hinweise in dieser Sache geben können, sollten sich bei der Heider Polizei unter der Telefonnummer 0481 / 940 melden.

Merle Neufeld

