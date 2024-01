Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hemsbach/Rhein-Neckar-Kreis: 8.000 Euro Sachschaden nach Kollision zweier Autos

Hemsbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstag um 15:40 Uhr kam es in der Frankfurter Straße auf der Höhe der Kreuzung zur Gartenstraße zu einer Kollision zwischen zwei Autos. Ein 44-Jähriger befuhr mit seinem Audi die Gartenstraße in Richtung Landstraße. An der Kreuzung zur Gartenstraße missachtete er an der Kreuzung zur Gartenstraße die Vorfahrt eines von rechts kommenden 34-Jährigen Mercedesfahrer. In der Folge kam es zu einer Kollision der beiden Autos. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der Sachschaden beläuft sich schätzungsweise auf 8.000 Euro. Eine Streife des Polizeireviers Weinheim nahm den Unfall auf und veranlasste den Austausch der Personalien der beiden Unfallbeteiligten.

