Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Immendingen-Mauenheim, Bundesautobahn A81, Lkr. Tuttlingen) Auto auf der Autobahn in Brand geraten

Immendingen-Mauenheim, Bundesautobahn A81, Lkr. Tuttlingen (ots)

Auf der Fahrt zwischen den Autobahnanschlussstellen Geisingen und Engen in Richtung Singen ist am frühen Dienstagmorgen ein BMW X3 vermutlich aufgrund eines technischen Defekts in Brand geraten und auf dem Standstreifen der Bundesautobahn A 81 vollständig ausgebrannt. Kurz nach der Kuppe des Hegaublicks, etwa auf Höhe der Gemeinde Immendingen-Mauenheim, bemerkten die Fahrzeuginsassen des BMWs gegen 06.15 Uhr Rauch aus dem Motorraum aufsteigen und hielten auf dem Standstreifen an. Dort entwickelte sich an dem Auto ein Vollbrand, der auch durch die verständigte und mit zwei Fahrzeugen sowie 10 Mann eintreffende Feuerwehr Geisingen nicht mehr eingedämmt werden konnte. Im Zuge der Löschmaßnahmen kam es auf der A81 im Bereich der Brandstelle zu Verkehrsbeeinträchtigungen und zu einem Rückstau. Die beim Brand entstandene Hitzeeinwirkung zog die Schwarzdecke des Standstreifens in Mitleidenschaft. Zudem musste an die Autobahn angrenzendes Erdreich infolge der ausgelaufenen Betriebsstoffe des Autos abgetragen werden. Auch die Autobahnmeisterei Engen war bei dem Brand eingesetzt. Nach Beendigung der Löschmaßnahmen kümmerte sich ein Abschleppdienst um das ausgebrannte Fahrzeug. An dem schon älteren BMW entstand Totalschaden in Höhe von rund 8000 Euro. Der an der Schwarzdecke entstandene Sachschaden steht noch nicht fest. Personen kamen nicht zu Schaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell