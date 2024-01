Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Zeugen nach Einbruch in Wohnhaus gesucht (Korrektur Straßenname)

Nordhorn (ots)

Nordhorn - Zeugen nach Einbruch in Wohnhaus gesucht (Korrektur Straßenname) Am 9. Januar zwischen 1.10 Uhr und 1.16 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Alfred-Mozer-Straße. Die 65-jährige Bewohnerin wurde durch laute Geräusche auf die zwei Personen aufmerksam. Nachdem die Täter durch die Bewohnerin entdeckt wurden, flüchteten diese aus dem Haus. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 entgegen.

