POL-EL: Emsbüren - 67-Jährige nach Sturz mit dem Fahrrad schwer verletzt - Zeugen gesucht

Emsbüren (ots)

Gestern gegen 16.50 Uhr wurde eine 67-Jährige von mehreren Personen bewusstlos neben ihrem Pedelec in der Straße Im Hagen aufgefunden. Nach Verständigung der Rettungskräfte wurde die 67-Jährige nach erfolgter Erstbehandlung vor Ort und trotz Tragen eines Helms schwer verletzt ins Krankenhaus verbracht. Nach ersten Erkenntnissen stürzte die Frau vermutlich aufgrund der vereisten Fahrbahn und kam neben ihrem Fahrrad bewusstlos zum Liegen. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen.

