POL-EL: Rhede - Zeugen nach versuchtem Einbruch in Wohnhaus gesucht

Haselünne (ots) - Am 10. Januar zwischen 3.20 Uhr und 3.25 Uhr verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter gewaltsam Zutritt zu einem Kiosk in der Meppener Straße. Anschließend entwendete er bislang unbekannte Gegenstände. Die Schadenshöhe wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Haselünne unter der Rufnummer 05961 958700 entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft ...

