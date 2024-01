Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Georgsdorf - Zeugen nach Diebstahl von Gasflaschen gesucht

Georgsdorf (ots)

Am 4. Januar zwischen 0.29 Uhr und 1.17 Uhr verschaffte sich eine bislang unbekannte männliche Person Zutritt zu einem Markt in der Adorfer Straße. Anschließend entwendete er insgesamt neun Gasflaschen und transportierte diese mit einem Fahrzeug mutmaßlich einem BMW ab. Der Gesamtschaden wird auf etwa 650 Euro geschätzt. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation Emlichheim, Tel. 05943-92000, in Verbindung zu setzen.

