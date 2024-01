POL-EL: Nordhorn - E-Scooter-Fahrerin verletzt - Verursacher flüchtet - Zeugen gesucht

Bad Bentheim (ots) - Am Montag zwischen ca. 09:40 und 10.40 Uhr wurde ein blauer VW Golf vermutlich durch ein anderes Fahrzeug beschädigt. Der Pkw war auf Parkplatz in der Heinrich-Böll-Straße in Bad Bentheim abgestellt. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der Unfallverursacher oder mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Bad Bentheim ...

