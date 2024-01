POL-EL: Lingen - Einladung zur Infoveranstaltung für den neuen Zweig für Polizeischüler an der BBS Lingen (Foto)

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Einladung zur Infoveranstaltung für den neuen Zweig für Polizeischüler an der BBS Lingen

Lingen

Mit dem Realschulabschluss direkt zur Polizei? Das geht! Um ein Studium bei der Polizei Niedersachsen absolvieren zu können, benötigt man die Fachhochschulreife, die man bekanntlich mit dem Abitur oder dem Fachabitur erreicht. In Lingen entsteht ab Sommer 2024 nun ein neuer Zweig an der BBS Wirtschaft "Verwaltung und Rechtspflege", der auch für Polizeischüler*innen mit Realschulabschluss gedacht ist. Realschüler*innen bewerben sich dabei nicht nur für den neuen Zweig, sondern absolvieren im Vorfeld bereits den Einstellungstest der Polizei und werden nach erfolgreichem Bestehen des Fachabiturs garantiert, ohne weitere Prüfung, in das Studium der Polizei aufgenommen. Während der Zeit des Fachabiturs an der BBS Wirtschaft in Lingen bekommen Schüler*innen durch Praktika bereits einen unverkennbaren Einblick in die Polizeiarbeit. Noch Fragen? Die BBS Lingen Wirtschaft und die Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim lädt alle interessierten Schüler*innen und Eltern zu einem Infoabend am 22.01.2024 um 19 Uhr in die Mensa der BBS Wirtschaft, Nöldekestraße 7, 49809 Lingen, ein. Auf die schulischen Fragen werden der Schuldirektor der BBS Wirtschaft, Herr Gebbeken, und die verantwortlichen Lehrkräften eingehen. Die Leiterin der Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, Frau ltd. Polizeidirektorin Nicola Simon, wird gemeinsam mit den Einstellungsberater*innen, aktuellen Fachoberschülern der Polizei sowie einem ehemaligen Fachoberschüler, der sich mittlerweile im Studium befindet, alle polizeilichen Fragen beantworten.

