Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Nordhorn (ots)

Gestern Abend gegen 22.40 Uhr kam es auf der Euregiostraße in Nordhorn zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei fuhr ein 24-Jähriger mit seinem 3er-BMW auf der Euregiostraße aus Richtung Neuenhauser Straße kommend in Richtung Postdamm. Gleichzeitig fuhr ein entgegenkommender bislang unbekannter Fahrzeugführer mit eingeschaltetem Fernlicht auf die Gegenfahrspur. Der 24-Jährige musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern, nach rechts ausweichen und kollidierte mit einem Baum. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden, welcher auf etwa 5000 Euro geschätzt wird zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 entgegen.

