Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Ulm und Polizeipräsidium Ulm

Person überfallen - Am Dienstag kam es zu einem Raubüberfall in Ulm.

Ulm (ots)

Gegen 20.00 Uhr befanden sich ein 25-Jähriger und 27-Jähriger im Ulmer Innenstadtbereich. Der 27-Jährige wollte von einem bislang Unbekannten eine Verbrauchsportion Haschisch kaufen. Als er hierfür bezahlen wollte, erkannte der Unbekannte und vier weitere Personen, dass der 27-Jährige im Besitz einer größeren Summe Bargeld und eines hochwertigen Mobiltelefons war und sollen sodann auf diesen eingeschlagen haben, um ihm das Bargeld und das Handy wegnehmen zu können. Ein Täter habe ihm hierbei mit dem Griff eines Messers auf den Kopf geschlagen. Sein 25-jähriger Begleiter sei ebenfalls von den Personen geschlagen worden. Die Täter flüchteten nach der Tat. Im Rahmen der Fahndung gelang es der Polizei anhand der Personenbeschreibung, drei Verdächtige mit tunesischer Staatsangehörigkeit im Alter von 20, 21 und 23 Jahren in Tatortnähe vorläufig festzunehmen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ulm wurden die Tatverdächtigen beim zuständigen Amtsgericht vorgeführt. Der zuständige Richter erließ jeweils einen Haftbefehl. Die Männer befinden sich nun in Untersuchungshaft und wurden auf verschiedene Justizvollzugsanstalten verteilt. Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft Ulm und Polizei wegen schweren Raubes dauern an.

++++0010773

Michael Bischofberger, Staatsanwaltschaft Ulm, Tel. 0731 189-1441

Sven Vrancken, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731 188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell