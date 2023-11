POL-NE: Zwei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall auf der K 10

Kaarst (ots) - Am Dienstag (07.11.), gegen 17 Uhr, stürzte ein 20- jähriger Kaarster in einer Buslinie, die von der Neusser Straße auf einen parallel verlaufenden Bussonderfahrstreifen wechselte. Im Bereich der Ritterstraße bremste der Bus ab, woraufhin der Kaarster, der im hinteren Teil des Busses stand, nach ersten Erkenntnissen in ein im Bus verbautes Glaselement fiel. Er verletzte sich dabei leicht und wurde in ...

mehr