POL-K: 230124-2-K Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall - Radfahrer schwer verletzt

Köln (ots) - Nach einem Handtaschenraub in der Nacht zu Samstag (21. Januar) auf der Pipinstraße in der Innenstadt sucht die Polizei nach einem dunkel gekleideten Pärchen. Nach ersten Erkenntnissen sollen die beiden Tatverdächtigen einer Karnevalistin (46) gegen 3 Uhr am Taxistand vor einem Hotel die Handtasche entrissen und in Richtung Neumarkt weggelaufen sein. ...

mehr