POL-UL: (HDH) Giengen a. d. Brenz - Vor Kontrolle geflüchtet

Am Mittwoch flüchtete der Fahrer eines BMW vor der Polizei in Giengen.

Ulm (ots)

Gegen 21.30 Uhr stellte die Polizei in Giengen einen BMW fest. Die Beamten wollten den Fahrer des grauen BMW M4 kontrollieren, da dieser unerlaubt mit einem Saisonkennzeichen für den Sommer im Januar unterwegs war. Als der Fahrer die Polizei bemerkte beschleunigte dieser sein Fahrzeug und überfuhr eine rote Ampel. Dann fuhr er auf die B492 in Richtung Hermaringen und raste davon. Auf der nassen Fahrbahn soll er mit hoher Geschwindigkeit mehrere Fahrzeuge riskant überholt haben. Kurz darauf bog er nach rechts in die Friedrichstraße in Richtung Ortsmitte von Hermaringen ab. Im Rahmen der Fahndung stellte die Polizei das Fahrzeug kurze Zeit später in Burgberg fest. Vom Fahrer fehlte jede Spur.

Die Polizei Giengen (Tel. 07322/96530) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um weitere Hinweise von Zeugen. Sie bittet insbesondere Personen, die von dem Fahrer gefährdet wurden, sich zu melden.

