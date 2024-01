Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Einbrecher richten Schäden an

Mehrere Einbrüche verzeichnete die Polizei am Mittwochfrüh in Heidenheim.

Ulm (ots)

In der Nacht auf Mittwoch waren Unbekannte am Eugen-Jaekle-Platz zu Gange. Dort hebelten sie ein Fenster auf und stiegen in eine Bäckerei ein. Dann durchwühlten sie Räume und fanden Bargeld. Das machten sie zu ihrer Beute. Ähnlich gingen die Unbekannten in der Wilhelmstraße vor. Da sich ein Fenster offensichtlich nicht aufhebeln ließ, schlugen sie dieses ein. Dann stiegen sie durch das Fenster in die Bäckerei ein. Dort fanden sie eine Kasse. Die nahmen sie samt Bargeld mit. Ein weiterer Einbruch in eine Bäckerei stellte ein Mitarbeiter in der Grabenstraße gegen 5.20 Uhr fest. Die Unbekannten hebelten mit einem Werkzeug gewaltsam eine Tür auf. Auch hier fanden die Täter wohl etwas Bargeld. Mit ihrer Beute flüchteten sie. An einem Geschäft in der Hauptstraße scheiterten die Täter. Den Spuren zufolge versuchten sie die Türe aufzuhebeln. Es gelang ihnen jedoch nicht und sie blieb draußen.

Spezialisten der Polizei sicherten die Spuren. Sie geben erste Hinweise auf die Unbekannten. Die Ermittler prüfen nun auch, in wie weit die Einbrüche miteinander in Verbindung stehen. Die Ermittler suchen Zeugen und fragen:

- Wer hat von Dienstag auf Mittwoch, insbesondere zwischen 1 Uhr und 5.30 Uhr verdächtige Personen in der Innenstadt gesehen? - Wem ist sonst etwas Verdächtiges aufgefallen und kann Hinweise geben?

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Heidenheim unter der Telefonnummer 07321/322432 zu melden.

