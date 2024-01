POL-UL: (BC) Erlenmoos - Stallgebäude abgebrannt - Noch ungeklärt ist die Ursache für das Feuer auf einem landwirtschaftlichen Anwesen am Donnerstag in Erlenmoos

Ulm (ots) - Der Besitzer eines Seat parkte zwischen 17.45 Uhr und 18.30 Uhr sein Auto im Bereich Am Roten Berg am Fahrbahnrand. In diesem Zeitraum warf ein Unbekannter mit einem Stein die Heckscheibe an dem Pkw ein. Ebenfalls wurde das Fahrzeugdach beschädigt. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro. ...

